Барком-Кажани уступили Ольштину в матче чемпионата Польши
Украинский клуб проиграл на тай-брейке
Барком-Кажани в матче 16 тура чемпионата Польши по волейболу потерпели поражение от Ольштина.
Самым результативным игроком в составе команды стал Илья Ковалев — 19 очков.
Для украинской команды это седьмое поражение подряд.
Плюс-лига. 16-й тур
Ольштин — Барком-Кажани – 3:2 (25:19, 22:25, 25:14, 23:25, 20:18)
