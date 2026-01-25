Победа украинцев над топом чемпионата Польши. Хайлайты матча Проект – Барком-Кажаны
Львовяне прервали 8-матчевую серию поражений
около 10 часов назад
Фото: Барком-Кажаны
Барком-Кажаны в рамках 18 тура чемпионата Польши по волейболу обыграли вторую команду ПлюсЛиги Проект, за которую выступает Юрий Семенюк.
Львовянам удалось прервать серию поражений, которая насчитывала 8 встреч. В последний раз украинцы до этого побеждали еще в конце ноября в противостоянии с Хелмом.
Обзор встречи Проект – Барком-Кажаны:
