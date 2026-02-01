Барком-Кажаны совершили невероятный камбэк и победили в чемпионате Польши
Украинцы обыграли Заксу в пяти сетах
Барком-Кажани в рамках 19 тура чемпионата Польши по волейболу победили ЗаКСА 3:2.
Украинцы отыгрались с 0:2 по партиям и одержали вторую победу подряд. MVP встречи стал Лоренцо Поуп, который набрал 22 очка. Отметим, что «летучие мыши» в турнирной таблице поднялись на двенадцатую позицию.
ПлюсЛига. 19-й тур
Барком-Кажани – ЗаКСА 3:2 (21:25, 23:25, 25:14, 25:23, 15:11)
Напомним, что Эпицентр-Подоляны завершили выступление в Кубке Вызова.
