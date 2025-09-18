Олег Шумейко

Диагональный сборной Украины Василий Тупчий в интервью Суспільне Спорт высказался о поражении от Италии в последнем матче чемпионата мира-2025 и подвел итоги выступления команды на турнире.

О матче с Италией

Две партии шли довольно хорошо. Во втором сете был равный счет, в концовке они нас несколько раз заблокировали, так мы и проиграли, хотя был хороший шанс. Третью партию – перестали бороться, рассыпались. 0:3.

О смене зоны подачи мяча

Подача? Это было наше совместное решение с тренером (сменить подачу). Решили попробовать. Действительно, в первой партии подача не шла, но во второй – более-менее, было несколько эйсов. Единственное – проигранная концовка второй партии, а третья партия – уже всё.

Первую партию я почти вообще не атаковал, всего лишь дважды Юра (Синица) мне дал. И только во втором сете он начал больше нагружать меня. Через линию (атаковал), потому что (другое направление) было перекрыто, пришлось атаковать через линию.

О сборной Италии

Италия? Это чемпион мира, дважды подряд проигрывать было бы для них недопустимо. Есть опытные игроки, которые обладают мощной техникой.

Об итогах чемпионата мира для сборной Украины

Итоги ЧМ? Развивается (команда), но, скажем, чемпионат мира оказался для нас провальным. Хотелось какие-то дополнительные очки брать, потому что все хотят на Олимпиаду. Но мы опустились в рейтинге: были 14-ми, сейчас 17-18. Но жизнь продолжается, движемся дальше, делаем какие-то выводы. Всё будет нормально.

О невыходе в плей-офф ЧМ-2025 топсборных

Как по мне, это самый неожиданный чемпионат мира. Такие мощные команды, как Бразилия, Япония, французы – все едут домой; Иран едва спасся. Возможно, на все команды повлияла Лига наций, большая нагрузка. Те команды, которые классно сыграли Лигу наций, вылетели из чемпионата мира: Германия, Куба. Много команд не попали в следующий раунд.

Пары 1/8 финала чемпионата мира.