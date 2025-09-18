Капитан сборной Украины Юрий Семенюк в интервью Суспільне Спорт высказался о результате заключительного для команды матча на чемпионате мира-2025:

Я недоволен, команда недовольна (результатом). Выложили все силы на площадке, но нам еще работать, работать и работать.

Большая разница в ошибках? Мы должны были рисковать, агрессивнее атаковать, выбирать какие-то нестандартные ситуации на свое усмотрение. Полагались на статистические данные, но Италия сегодня была лучше.

Небольшое количество ошибок у Италии? Хорошую тактику, значит, на эту игру подготовили и довольно удачно играли. Но я бы не сказал, что мы плохо с ними играли — тоже хорошую игру показали. В первые две партии даже они не знали, что делать, ждали, пока мы ошибемся. А мы не использовали свои моменты и шансы. Надо было более холодной головой сыграть в определенных моментах, спокойнее довести мяч, который летит тебе в руки, довести, подать. Возможно, мы бы и переломили этот матч в нашу пользу, но это волейбол, нужно уметь проигрывать.

13 очков? Чем больше у нас хороших спаррингов перед каким-то важным турниром, тем легче въезжаем в него. Так же в Лиге наций у нас первые два поединка были не очень удачными, хоть мы и выиграли. Но мы с каждым матчем добавляли, и в первых двух раундах смотрелись довольно хорошо, на третий уже устали. А здесь — возможно, недооценили соперника (Бельгию). Я не оправдываюсь, но значит, так мало случилось, значит, мы не заслужили этого.

Итог сезона? В Лиге наций от нас не ожидали такого результата, а мы показали, что можем, и уже тогда соперники начали нас оценивать (иначе), потому что до этого недооценивали. Мы показали хороший, высокий уровень, но не смогли его удержать на чемпионате мира. В начале (сезона) было удачно, но конечный результат показал, что нам много есть над чем работать. Мне также есть к чему расти, и я недоволен своим результатом.