ЧМ-2025. Вылет Украины, трагедии олимпийских чемпионов и Бразилии
Даже последний день группового этапа был богат на сенсации
около 1 часа назад
На Филиппинах завершился розыгрыш группового этапа чемпионата мира-2025 по волейболу.
В заключительный перед плей-офф день Сербия победила и выбила Бразилию из соревнований, Финляндия обыграла Республику Корея, Тунис разобрался с Египтом, Бельгия разгромила Алжир, Филиппины на тай-брейке уступили Ирану, Аргентина шокировала олимпийских чемпионов Францию, Чехия победила Китай, а Италия завершила путь сборной Украины на турнире.
Чемпионат мира-2025
Бразилия – Сербия 0:3 (22:25, 20:25, 22:25)
Финляндия – Республика Корея 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21)
Египет – Тунис 0:3 (19:25, 18:25, 22:25)
Бельгия – Алжир 3:0 (25:22, 25:20, 25:12)
Филиппины – Иран 2:3 (25:21, 21:25, 25:17, 23:25, 20:22)
Франция – Аргентина 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15)
Чехия – Китай 3:0 (26:24, 25:19, 25:18)
Италия – Украина 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)
