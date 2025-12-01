Буковинка продолжила серию побед в чемпионате Украины
Представительницы Черновцов выиграли все шесть матчей Суперлиги в сезоне
около 14 часов назад
Фото: Буковинка
Чемпионка Украины Буковинка продолжила серию побед в Суперлиге до 6 матчей в сезоне-2025/26.
Подопечные Гария Егиязарова дома уверенно разобрались с Галичанкой. Буковинка неосновным составом дважды обыграла соперниц «всухую».
Суперлига. 4-й тур
Буковинка – Галичанка 3:0 (25:6, 25:16, 25:19)
Буковинка – Галичанка 3:0 (25:14, 25:14, 25:13)
Напомним, что Барком-Кажаны прервали серию поражений в чемпионате Польши.