Чемпионат мира-2025. Сербия – Украина. Видеотрансляция
Украинки на старте соревнований сыграют с действующими чемпионками турнира
около 1 часа назад
Фото: cev.eu
23 августа состоится матч 1-го тура чемпионата мира между сборными Украины и Сербии.
Трансляция встречи пройдет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Старт – в 16:30 по киевскому времени.
Отметим, что сербки являются действующими чемпионками турнира. Для украинок же это первое выступление на планетарном первенстве в 21 веке. Также в группе H сыграют Япония и Камерун.