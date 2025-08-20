Календарь матчей сборной Украины на чемпионате мира-2025
Украинки в Бангкоке сыграют с Сербией, Японией и Камеруном
около 1 часа назад
Фото: cev.eu
С 22 августа по 7 сентября в Таиланде пройдет чемпионат мира-2025 по волейболу среди женских команд.
Сборная Украины попала в группу H, матчи которой пройдут в столице страны Бангкоке. Дебютный матч украинские спортсменки проведут 23 августа, в соперниках – действующие победители планетарного первенства Сербия. Также Украина встретится с Японией и Камеруном. В плей-офф проходят две лучшие команды квартета.
Чемпионат мира-2025. Групповой этап. Квартет H
23 августа, суббота
Сербия – Украина, 16:30 по киевскому времени
25 августа, понедельник
Япония – Украина, 13:00 по киевскому времени
27 августа, среда
Украина – Камерун, 16:30 по киевскому времени