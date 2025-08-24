Чемпионат мира-2025. Япония – Украина. Видеотрансляция
Второй матч «сине-желтых» на соревнованиях в Таиланде
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
25 августа в тайландском Бангкоке состоится матч второго тура чемпионата мира-2025 между сборными Украины и Японии.
Смотрите игру на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 13:00.
На старте соревнований «сине-желтые» уступили действующим победительницам турнира Сербии (0:3). Япония же в свою очередь одержала победу над Камеруном (3:0).