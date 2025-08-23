Женская сборная Украины уступила Сербии в стартовом матче чемпионата мира
Сине-жёлтые проиграли в трёх сетах
18 минут назад
Фото: en.volleyballworld.com
Женская сборная Украины по волейболу начала выступление на чемпионате мира-2025 в Таиланде с поражения.
В стартовом поединке украинские спортсменки уступили действующим чемпионкам мира — сборной Сербии со счётом 0:3 (21:25, 19:25, 17:25).
Самой результативной в сборной Украины стала Анна Артышук – 13 очков.
Матч против сербок стал первым для украинской команды на женском ЧМ за последние 31 год.
Следующий поединок «сине-жёлтые» проведут в понедельник, 25 августа, в 15:00 против сборной Японии.
