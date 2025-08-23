Денис Седашов

Женская сборная Украины по волейболу начала выступление на чемпионате мира-2025 в Таиланде с поражения.

В стартовом поединке украинские спортсменки уступили действующим чемпионкам мира — сборной Сербии со счётом 0:3 (21:25, 19:25, 17:25).

Самой результативной в сборной Украины стала Анна Артышук – 13 очков.

Матч против сербок стал первым для украинской команды на женском ЧМ за последние 31 год.

Следующий поединок «сине-жёлтые» проведут в понедельник, 25 августа, в 15:00 против сборной Японии.

