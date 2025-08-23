«Ценный опыт для нас». Миленко прокомментировала поражение Украины от Сербии на ЧМ
Украинки уступили в трех партиях
около 2 часов назад
Фото: volleyballworld
Игрок женской сборной Украины Александра Миленко прокомментировала поражение от Сербии в стартовом матче чемпионата мира по волейболу. Слова приводит Суспільне Спорт.
Мы хорошо поработали, но допустили слишком много ошибок. Сербки более опытные, и, возможно, именно это стало решающим фактором. В то же время матч дал нам ценный опыт, из которого мы сделаем выводы.
Следующий матч украинской команды состоится в понедельник, 25 августа, против сборной Японии в 13:00.
