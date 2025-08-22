22 августа в Таиланде начался чемпионат мира 2025 года по волейболу среди женщин. Группа H, где будет выступать сборная Украины, стартует 23 августа.

Украинки попали в одну из самых интересных четверок турнира. Пятая (Япония), девятая (Сербия) и пятнадцатая (Украина) команды мирового рейтинга, при этом все три сыграют в Лиге наций 2026 года («сине-желтые» дебютируют в соревнованиях). На этом фоне четвертая команда группы Камерун выглядит несколько блекло, но будем честны, — от любого представителя африканского континента особенно больших ожиданий нет.

Сербки, которые подходят к соревнованиям в статусе действующих чемпионок, имеют определенные проблемы. Тут идет речь и о смене поколений (самый яркий пример этого — позиция связующей, поэтому стоит внимательно следить за выступлениями Сладжаны Миркович). У Сербии есть шанс стать второй командой в истории ЧМ, которая может взять 3 титула подряд — такое удавалось только СССР в далеком 1960 году. Однако главными фаворитами соревнований подопечных Зорана Терзича назвать язык не поворачивается.

Команда чуть не вылетела из Лиги наций, проведя первые два игровых недели с болезненными восемью поражениями в восьми матчах. Да, в решающий момент удалось собраться и завоевать 3 победы, но осадок остался. Можно списать все на проблемы с травмами — тут и вылет суперзвезды Тияны Бошкович, и ещё нескольких игроков основы. Но факт остается фактом — на данный момент сербки не выглядят столь грозно, как на прошлых Мундиалях. Так что факт, что именно с Сербией Украина начнет этот турнир, дает определенные надежды на приятный сюрприз.

Вторым оппонентом украинок будет Япония. Представительницы Азии трижды побеждали на ЧМ, но все триумфы датируются не позже, чем 1974 годом. Японки успешно выступают в последних розыгрышах Лиги наций (два подряд финиша в топ-4), но на больших форумах всё складывается не так хорошо. Последний медальный финиш на чемпионатах мира был еще в 2010 году (бронза), и в этом году также до статуса явных фавориток команда не дотягивает.

Перед стартом сезона Япония пошла на резкую смену курса — впервые в истории женскую команду возглавил иностранный специалист, турок Ферхат Акбаш. Тренер рассказал, что уже начал внедрять в игру команды больше элементов европейского стиля, так что скоро можно будет увидеть, каковы результаты таких инноваций. Из важного в плане комплектации — отсутствие главной звезды команды Сарины Нишиды (Коги), которая покинула национальную команду и в настоящее время ждет первенца.

Закрывать групповой этап украинки будут в встрече с Камеруном. Сборная доминирует на своем континенте — 4 медали чемпионата Африки в последних четырех розыгрышах, 3 из которых золотые. Но на соревнованиях мирового уровня для камерунок вызовы значительно сложнее — это будет пятый чемпионат мира, и пока ни разу преодолетьгрупповой этап не удалось. Да и только одна победа за все это время…

Если говорить об исполнителях команды, то это преимущественно представительницы национального чемпионата или игроки французских команд низших лиг.

Что касается сборной Украины, то команда подходит к турниру после триумфа в Золотой Евролиге. По сравнению с ЗЕ-2025 в составе произошло две замены: вынужденная Юлии Дымар (из-за травмы) на Марию Капланскую и возвращение Светланы Дорсман вместо Анастасии Маевской.

В дебютном чемпионате мира в 1994 украинские спортсменки также были в самой сильной группе и не проиграли ни одного матча «всухую». Хотя там были такие гранды, как Китай и Россия. Надеемся, что и в этот раз команда покажет самоотверженную борьбу, хотя просто точно не будет. Кстати, в плей-офф за четвертьфинал украинцы тогда проиграли именно Японии.

Возникает главный вопрос, удалось ли наладить взаимодействие между пасующей Дарьей Шаргородской и доигровщицей Александрой Миленко. Последняя была одной из лидеров команды последних образцов, но в начале этого международного сезона выглядела бледной копией самой себя. И вылет второй основной игрокини четвертой зоны не внушает оптимизма – Якубу Глушаку придется полагаться на юных Андриану Павлик, Капланскую или Валерию Нудьгу.

Состав сборной Украины на чемпионат мира-2025:

связующие: Дарья Шаргородская, Станислава Парфёнова

диагональные: Анастасия Крайдуба, Анна Артышук

доигровщицы: Александра Миленко, Андриана Павлик, Валерия Нудьга, Мария Капланская

центральные блокирующие: Полина Герасимчук, Диана Мелюшкина, Ульяна Котар, Светлана Дорсман

либеро: Кристина Нёмцева, Алика Луценко

Расписание матчей сборной Украины

Чемпионат мира-2025. Групповой этап. Квартет Н. Таиланд, Бангкок

23 августа, суббота

Сербия – Украина, 16:30 по киевскому времени

25 августа, понедельник

Япония – Украина, 13:00 по киевскому времени

27 августа, среда

Украина – Камерун, 16:30 по киевскому времени