Чемпионат Польши. АЗС Ольштын – Барком-Кажаны. Видеотрансляция
Украинский клуб попробует отобрать очки у представителя топ-4 ПлюсЛиги
около 2 часов назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажани 6 января в рамках 16 тура чемпионата Польши по волейболу встретятся с АЗС Ольштыном.
Трансляция встречи АЗС Ольштын – Барком-Кажани состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
Отметим, что Барком-Кажани на данный момент в турнирной таблице ПлюсЛиги занимают 12 место с 3 победами и 10 очками в 14 матчах. Ольштын идет четвертым с 27 баллами и 9 победами в 13 играх.
