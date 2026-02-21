Чемпионат Польши. Барком-Кажаны – Хелм. Видеотрансляция
Украинцы в 22-м туре сыграют с прямым конкурентом
около 20 часов назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажаны 22 февраля в рамках 22 тура чемпионата Польши по волейболу будут принимать Хелм.
Трансляция матча Барком-Кажаны – Хелм пройдет на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что команды являются соседями в турнирной таблице – Барком идет 13-м с 17 очками, Хелм же 12 с 20 зачетными пунктами в активе.
