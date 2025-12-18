Чемпионат Польши. Барком-Кажаны – Ресовия. Видеотрансляция
Украинский коллектив встретится с польским грандом
около 18 часов назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажаны в рамках 12-го тура чемпионата Польши по волейболу в Эльблонге примет Ресовию.
Трансляция встречи состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 19:30 по киевскому времени.
Отметим, что Барком-Кажаны занимают 10 позицию, имея в активе 3 победы и 10 очков за 11 матчей. Ресовия идет пятой с 8 победами и 23 очками в 11 встречах.
Напомним, что накануне Барком-Кажаны уступили Заверче.
Поделиться