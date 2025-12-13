Чемпионат Польши. Барком-Кажаны – Ястшембски Венгель. Видеотрансляция
Украинский клуб встретится с четырёхкратными победителями ПлюсЛиги
около 2 часов назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажани в рамках 11 тура чемпионата Польши по волейболу встретятся с четырехкратными победителями ПлюсЛиги Ястшембским Венгелем.
Трансляция встречи Барком-Кажани – Ястшембский Венгель состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 18:30 по киевскому времени.
Отметим, что Барком-Кажани идут десятыми в турнирной таблице чемпионата Польши с 3 победами в 10 матчах (10 очков). Польский клуб занимает 9 позицию, имея 6 побед в 10 встречах (15 зачетных пунктов).
