Чемпионат Польши. Барком-Кажаны – Заверче. Видеотрансляция
Украинцы встретятся с серебряными призёрами Лиги чемпионов
17 минут назад
14 февраля состоится матч 21 тура чемпионата Польши по волейболу между Барком-Кажанами и Алюроном Вартой Заверце.
Трансляция встречи Барком-Кажаны – Заверце пройдет на платформе Киевстар ТВ. Начало – в 15:45 по киевскому времени.
Отметим, что Заверце лидирует в турнирной таблице ПлюсЛиги, в то время как Барком-Кажаны располагаются на предпоследней 13 строчке – 6 побед и 17 очков в 19 играх. Накануне украинцы обыграли чемпионов Польши Богданку ЛУК из Люблина.
