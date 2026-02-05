Чемпионат Польши. Богданка ЛУК – Барком-Кажаны. Видеотрансляция
Украинцы встретятся с действующими обладателями титула ПлюсЛиги
около 2 часов назад
Фото: Барком-Кажаны
6 февраля в рамках 20 тура чемпионата Польши по волейболу Барком-Кажаны встретятся с действующими триумфаторами ПлюсЛиги Богданкой ЛУК.
Трансляция встречи состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, что накануне украинцы одержали победу на тай-брейке. «Кажаны» на данный момент занимают в турнирной таблице предпоследнее 13 место с 5 победами и 15 очками в 18 играх.
Поделиться