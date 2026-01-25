Барком-Кажани прервали серию из восьми поражений, победив Проект в чемпионате Польши
Самым результативным в составе «летучих мышей» стал Илья Ковалёв с 22 очками
около 9 часов назад
Барком-Кажани прервали серию из восьми поражений подряд в польской Плюс-лиге, одержав победу в регулярном чемпионате.
Львовский клуб на тай-брейке одолел одного из лидеров турнирной таблицы — Проект Варшава, за который выступает Юрий Семенюк. Украинский блокирующий в составе варшавской команды набрал девять очков.
В составе «кажанов» самым результативным стал Илья Ковалев – 22 очка.
Чемпионат Польши. ПлюсЛига. 18 тур
Проект Варшава – Барком-Кажани (Львов) - 2:3 (19:25, 20:25, 25:21, 25:23, 13:15)
После этого успеха Барком-Кажани поднялись на 12-е место, а Проект Варшава сохранил вторую позицию в турнирной таблице.
