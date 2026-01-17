Чемпионат Польши. Купрум – Барком-Кажаны. Видеотрансляция
Украинский клуб встретится с соседом по турнирной таблице ПлюсЛиги
около 2 часов назад
Фото: ПлюсЛига
17 января Барком-Кажаны в рамках 17 тура чемпионата Польши по волейболу встретятся с Купрумом.
Трансляция встречи Купрум – Барком-Кажаны состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что команды являются соседями в турнирной таблице ПлюсЛиги, имея 11 очков и 3 победы в предыдущих матчах. За счет лучшей разницы по сетам украинцы идут 12-ми, а поляки располагаются на 13 строчке.
