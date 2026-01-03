Чемпионат Польши. Норвид – Барком-Кажаны. Видеотрансляция
Украинцы в Ченстохове начнут второй круг ПлюсЛиги
около 1 часа назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажани 3 января в рамках 15 тура чемпионата Польши по волейболу сыграют с Норвидом.
Трансляция встречи Норвид – Барком-Кажани состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице ПлюсЛиги Барком-Кажани занимают 11 место, имея в 13 матчах 3 победы и 10 очков. Норвид идет последним с двумя победами и 8 зачетными пунктами.
Поделиться