Чемпионат Польши. Проект – Барком-Кажаны. Видеотрансляция
Украинцы встретятся с фаворитом ПлюсЛиги
около 1 часа назад
Фото: Барком-Кажаны
Барком-Кажаны в рамках 18 тура чемпионата Польши по волейболу встретятся с второй командой ПлюсЛиги Проектом, за который выступает капитан сборной Украины Юрий Семенюк.
Трансляция встречи Проект – Барком-Кажаны состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, что Барком-Кажаны сейчас идут с 8-матчевой серией поражений.
