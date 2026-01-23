Олег Шумейко

Барком-Кажаны в рамках 18 тура чемпионата Польши по волейболу встретятся с второй командой ПлюсЛиги Проектом, за который выступает капитан сборной Украины Юрий Семенюк.

Трансляция встречи Проект – Барком-Кажаны состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что Барком-Кажаны сейчас идут с 8-матчевой серией поражений.