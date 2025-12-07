Чемпионат Польши. Скра – Барком-Кажаны. Видеотрансляция
Украинский коллектив встретится с пятой командой чемпионата
около 1 часа назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажани в рамках десятого тура чемпионата Польши по волейболу сыграют со Скрой.
Трансляция матча Скра – Барком-Кажани пройдет на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что Барком-Кажани в ПлюсЛиге занимают 10 позицию с тремя победами и десятью очками за 9 матчей. Клуб из Белхатува находится на пятой позиции, выиграв 7 матчей (21 очко) и проиграв 2 встречи.
