Чемпионат Украины. Эпицентр-Подоляны – Буревестник, Подолье – Решетиловка. Видеотрансляция на XSPORT
Матчи начнутся в 15:00 и 18:00 соответственно
около 18 часов назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
В рамках третьего тура чемпионата Украины в Городке 29 ноября состоятся 2 матча.
Откроют игровой день победители Суперкубка Украины-2025 Эпицентр-Подоляны и Буревестник, вторыми на площадку выйдут Подолье и Решетиловка. Трансляцию матча Эпицентр-Подоляны – Буревестник смотрите на телеканале XPORT+ в 15:00, встречу Подолье – Решетиловка можно посмотреть на телеканале XSPORT. Начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.
