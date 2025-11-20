Эпицентр-Подоляны получили соперника в 1/16 финала Кубка Вызова
Украинцы встретятся со второй командой Сербии
около 1 часа назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
Эпицентр-Подоляны узнали соперника в 1/16 финала Кубка Вызова.
В следующем раунде в еврокубках чемпионы Украины встретятся с сербским Караджорджем. Представители Сербии накануне разобрались со словенской Кркой (3:2, 3:0). В национальном чемпионате Караджордж занимает второе место с 4 победами в 5 матчах.
Напомним, что накануне Эпицентр-Подоляны обыграли кипрский Анортосис.