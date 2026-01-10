Чемпионат Украины. Сборная Украины U20 – Подолье, Житичи-Полесье – Эпицентр-Подоляны. Видеотрансляция на XSPORT+
Матчи мужской Суперлиги начнутся в 15:00 и 18:00
Фото: Эпицентр-Подоляны
10 января начнется 5 тур чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд.
Первыми на площадке появятся Сборная Украины U20 - Эпицентр Подоляны и Подолье. Игра запланирована на 15:00 по киевскому времени. А следом за ними матч проведут Эпицентр-Подоляны и Житичи-Полесье. Начало встречи запланировано на 18:00. Обе игры смотрите на телеканале XSPORT+.
Напомним, что Барком-Кажаны отобрали очки у команды топ-4 чемпионата Польши.
