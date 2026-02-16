Чемпионат Украины. Сенсация и две «полтинники»
В Суперлиге прошло 4 матча
около 1 часа назад
Фото: Эпицентр-Подоляны - сборная Украины U-20
В мужской Суперлиге по волейболу состоялись заключительные матчи шестого тура.
Финалисты Суперкубка Украины Сборная Украины U20 потерпела неожиданное поражение от МХП, а Житичи-Полесье дважды сыграли в пятисетовых встречах.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Полиция охраны – Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляне 0:3 (12:256, 23:25, 15:25)
МХП-Ладыжин – Житичи-Полесье 3:2 (25:22, 23:25, 25:18, 15:25, 15:11)
Полиция охраны – Житичи-Полесье 3:2 (18:25, 25:20, 25:22, 21:25, 15:12)
Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляне – МХП-Ладыжин 0:3 (22:25, 19:25, 18:25)
Напомним, что Барком-Кажани потерпели разгромное поражение от лидера чемпионата Польши.