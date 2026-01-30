Эпицентр-Подоляны в матче-реванше 1/8 финала Кубка Вызова обыграли ПАОК, но все же завершили выступление в еврокубке.

Украинцы выиграли первую партию, но проиграли две следующие, что и определило судьбу прохода в следующий этап. Оба наставника на последующие партии выпустили игроков ротации, и сильнейшими оказались «бизоны». Наиболее результативным игроком встречи стал Данило Урывкин, который за 3 сета набрал 18 очков.

Кубок Вызова. 1/8 финала

ПАОК – Эпицентр-Подоляны 2:3 (21:25, 25:21, 25:21, 23:25, 7:15)

Напомним, что Олег Плотницкий стал MVP победного матча в ЛЧ.