Олег Шумейко

22-23 ноября состоится розыгрыш первого национального трофея в мужском волейболе. В Городке четыре лучшие команды по результатам чемпионата Украины сезона 2024/25 будут бороться за Суперкубок Украины.

Формат турнира впервые с момента основания в 2016 году впервые изменился – 4 команды начнут соревнования с полуфинальных противостояний. Первыми на площадку в Хмельницкой области выйдут сборная Украины U20 и Житичи-Полесье, а затем состоится противостояние Эпицентр-Подолян и МХП-Ладыжина.

Эпицентр-Подоляны

Победители чемпионата Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины прошлого соревновательного года являются явными фаворитами будущих соревнований. Лучшая команда страны на этот сезон выбрала другую тактику – в клубе решили отказаться от услуг легионеров и пытаться добиваться максимальных результатов местными исполнителями.

За счет этого «бизоны» ослабили ряд соперников – из состава вице-чемпиона страны Житичей-Полесье перебрались Виктор Шаповал, Никита Лубан и Александр Гладенко, а из МХП-Ладыжина в Городок перешел Сергей Мищенко.

Сезон 2024/25 Эпицентр-Подоляны прошли без поражений – ближе всего к сенсации подошли житомирцы в финале плей-офф Суперлиги, дважды добравшись до тай-брейка. По результатам матчей «бизонов» в октябре и ноябре, лучшая команда Украины имеет в текущем сезоне серию побед из 7 матчей (с двумя победами в Кубке Вызова). В последний раз в Украине проигрывали еще Прометею в далеком апреле 2024 года – и не похоже, что тенденция изменится.

Житичи-Полесье

После взлета до лучшего результата в истории в чемпионате Украины Житичи-Полесье потеряли почти всех игроков, которые помогали бороться с Эпицентром-Подолянами в прошлом сезоне. Житомирцы проходят через период перестройки – об этом свидетельствуют и приход на пост главного тренера Дмитрия Шоркина, и подписание в основном юных исполнителей с перспективой на будущее.

Среди всех участников финала четырех Житичи-Полесье после стартовых матчей чемпионата Украины находятся ниже всех (шестое место в турнирной таблице). Так что житомирцев можно выделить как явных аутсайдеров противостояния со сборной Украины U20, учитывая поражение в трех партиях на старте Суперлиги.

Эпицентр-Подоляны - Сборная Украины U20

Перспективная молодежь под руководством Константина Рябухи продолжает прогрессировать. Сборная Украины U20 в прошлом сезоне дважды уступила Эпицентру-Подолянам на пути к решающим матчам сезона – в полуфиналах Кубка Украины и чемпионата Украины. Так что в этом году команда может достичьпервого для себя финала – как бронзовые призеры Суперлиги Сборная Украины U20 сыграет с вице-чемпионом страны Житичами-Полесьем.

Команда среди всех участников ЧУ-2025/26 претерпела минимальные изменения по сравнению с прошлым сезоном. Юные исполнители, которые находятся на площадке вместе не только на клубном уровне, но и на международной арене во время выступлений за сборную, за счет лучшей коммуникации и понимания друг друга еще не раз удивят нас в течение соревновательного года.

МХП-Ладыжин

У Винничан в межсезонье произошли несколько изменений. После сезона в высшей лиге МХП-Колос Вадим Патратий поднялся вверх и получил пост главного тренера в команде Суперлиги. Из коллектива ушел экс-капитан Мищенко, но важным было сохранить основного бомбардира команды Михаила Якушенко, который и в этом сезоне после 5 матчей является лучшим по результативности в среднем за сет.

Конечно, в победу над Эпицентр-Подолянами не особо верится, хотя в противовес этому можно вспомнить матч первого тура Суперлиги, где винничане в третьем и четвертом дали бой гранду и первыми в сезоне отобрали сет у представителей Городака.

Прогнозы на полуфиналы:

Сборная Украины U20 – Житичи-Полесье 3:0

Эпицентр-Подоляны – МХП-Ладыжин 3:0

Трансляции матчей полуфиналов, а также финала Суперкубка Украины смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+.

Видеотрансляции полуфиналов:

Сборная Украины U20 – Житичи-Полесье 22 ноября в 15:00

Эпицентр-Подоляны – МХП-Ладыжин 22 ноября в 18:00