Суперкубок Украины. Сборная Украины U20 – Житичи-Полесье. Эпицентр-Подоляны – МХП-Ладыжин. Видеотрансляция на XSPORT
Розыгрыш первого трофея состоится 22-23 ноября
29 минут назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
22-23 ноября состоится Финал четырех Суперкубка Украины. В матчах за титул сразятся Сборная Украины U20, Житичи-Полесье, Эпицентр-Подоляны и МХП-Ладыжин.
Первый полуфинальный матч Сборная Украины U20 – Житичи-Полесье смотрите на телеканале XSPORT+ 22 ноября. Начало – в 15:00 по киевскому времени.
Следом пройдет встреча действующих триумфаторов соревнований Эпицентра-Подоляны и МХП-Ладыжина. Старт встречи – в 18:00 по киевскому времени. Трансляция на XSPORT.
Напомним, что Эпицентр-Подоляны получили соперника в 1/16 финала Кубка Вызова.