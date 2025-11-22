Определились финалисты Суперкубка Украины по волейболу
Прямую трансляцію вирішального матчу покаже телеканал XSPORT
около 2 часов назад
Фото: ФВУ
В Городке на Хмельнитчине определились финалисты мужского Суперкубка Украины-2025 по волейболу.
Сборная Украины U20 уверенно обыграла Житичи-Полесье — 3:0 (25:16, 25:12, 25:20)
Во втором полуфинале Эпицентр-Подоляны разобрались с командой МХП-Ладыжин — 3:0 (25:12, 25:12, 25:17)
Финальный матч состоится 23 ноября. Начало — в 15:00. Прямая трансляция на телеканале XSPORT.
