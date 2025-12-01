Эпицентр-Подоляни прошли первый круг чемпионата Украины без поражений
В третьем туре горожане обыграли Буревестник и Решетиловку
В рамках первой части третьего тура чемпионата Украины по волейболу состоялись 4 матча.
Епицентр-Подоляне обыграли Буревестник и Решетиловку и завершили первый круг без поражений. Представители Полтавщины победили Подолье и поднялись на третью ступеньку турнирной таблицы, хмельничане в игре с Буревестником завоевали первую победу в сезоне.
Суперлига. 3-й тур
Епицентр-Подоляне – Буревестник 3:0 (25:13, 25:17, 25:10)
Подолье – Решетиловка 1:3 (19:25, 25:20, 23:25, 15:25)
Буревестник – Подолье 0:3 (17:25, 23:25, 14:25)
Решетиловка – Епицентр-Подоляне 0:3 (13:25, 21:25, 21:25)
Остальные матчи третьего тура ЧУ состоятся 6-7 декабря.
Напомним, что Барком-Кажаны прервали серию поражений в чемпионате Польши.