Сегодня Эпицентр-Подоляне начнут борьбу за 1/8 финала Кубка Вызова с сербами
Украинский клуб в Тополе проведет две игры с Караджордже
23 минуты назад
Фото: Эпицентр-Подоляне
10 декабря Эпицентр-Подоляны проведут первый матч с Караджорджэ Тополой в рамках 1/16 финала Кубка Вызова по волейболу. Игра состоится в Тополе и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Украинский клуб проведет две встречи на территории соперника из-за невозможности принимать международные игры на территории Украины из-за нападения России. Ответный матч состоится 11 декабря.
Напомним, что в предыдущем раунде Эпицентр-Подоляны дважды обыграли кипрский Анортосис.
