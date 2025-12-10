Олег Шумейко

10 декабря Эпицентр-Подоляны проведут первый матч с Караджорджэ Тополой в рамках 1/16 финала Кубка Вызова по волейболу. Игра состоится в Тополе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украинский клуб проведет две встречи на территории соперника из-за невозможности принимать международные игры на территории Украины из-за нападения России. Ответный матч состоится 11 декабря.

Напомним, что в предыдущем раунде Эпицентр-Подоляны дважды обыграли кипрский Анортосис.