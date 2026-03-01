Денис Седашов

Эпицентр-Подоляны стали обладателем Кубка Украины по волейболу 2026 года. В решающем матче турнира Подоляны в пяти сетах одолели сопротивление — Сборная Украины U-20.

Подоляны, которые держали серию из 43 побед подряд на внутренней арене, оказались в шаге от поражения, проигрывая по сетам 1:2. Однако волейболисты Эпицентра сумели перехватить инициативу в конце четвертой партии и на тай-брейке окончательно дожать соперника.

Кубок Украины по волейболу. Финал

Эпицентр-Подоляны – Сборная Украины U-20 3:2 (25:23, 23:25, 22:25, 25:22, 15:9)

Бронзовые награды достались житомирскому клубу Житичи-Полесье. В матче за третье место они обыграли харьковский Локомотив 1945 со счетом 3:1 (25:15, 25:22, 24:26, 25:17).

Плотницкий провел суперматч и помог Перудже победой завершить «регулярку» чемпионата Италии.