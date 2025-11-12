Эпицентр-Подоляны пробились в 1/16 финала Кубка Вызова
Чемпионы Украины во второй раз обыграли представителей Кипра Анортосис
около 24 часов назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
Эпицентр-Подоляны в ответном матче 1/32 финала Кубка Вызова вновь победили представителей Кипра Анортосис.
Чемпионы Украины снова обыграли соперника в трех партиях. Лучшим бомбардиром встречи стал доигровщик «бизонов» Александр Наложный, который набрал 12 очков – 9 в атаке, 2 на подаче и 1 на блоке.
Кубок Вызова. 1/32 финала
Эпицентр-Подоляны – Анортосис 3:0 (25:18, 25:12, 25:17) Первый матч – 3:0
Следующим соперником украинцев станет победитель противостояния сербского Караджордже Топола и словенской Крки.