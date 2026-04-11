Эпицентр Подоляны в третий раз стали чемпионами Украины по волейболу.
В финальной серии плей-офф команда выбрала Эпицентр Подоляне Украина U20
около 1 часа назад
Фото: Эпицентр Подоляны
Команда Эпицентр Подоляны защитила титул чемпиона Украины, победив в финальной серии плей-офф Эпицентр Подоляны Украина U20. Итоговый счет серии — 3:0.
В решающем третьем матче действующие обладатели трофея одержали волевую победу со счетом 3:2 (25:19, 19:25, 23:25, 25:22, 15:12). Команда уступала по сетам 1:2, однако выиграла на тайбрейке.
Для основной команды это третье золото национального первенства.
Поделиться