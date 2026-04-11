Гол Антюха принес Металлисту 1925 победу над Динамо
Бело-голубые потерпели второе поражение подряд
около 2 часов назад
Фото: УПЛ
Киевское Динамо в выездном матче проиграло Металлисту 1925. Это второе поражение подряд для команды Игоря Костюка.
В первом тайме киевляне не реализовали несколько моментов — голкипер хозяев Варакута отбил удары Шапаренко и Ярмоленко. Судьбу матча решил эпизод во втором тайме — Антюх после скидки Когута принес победу харьковчанам.
УПЛ. 23-й тур
Гол: Антюх, 78
Динамо остается на четвертом месте с 41 очком. Металлист 1925 занимает пятую позицию, имея в активе 38 баллов.
Продолжение перестройки. Ворскла официально вернула легенду клуба.
