Украина второй раз подряд сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг
Победное третье очко в матче принесли сестры Киченок
15 минут назад
Фото: ВТУ
Женская сборная Украины по теннису второй раз подряд квалифицировалась в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.
Победное третье очко в матче принесли Людмила и Надежда Киченок, которые обыграли польскую пару Мая Хвалинская / Мартина Кубка — 7:5, 6:7 (7:4), 6:3.
Последний одиночный поединок между Александрой Олийниковой и Линдой Климовичовой уже не повлияет на общий результат.
Финальный турнир пройдет в сентябре в китайском Шэньчжэне.
