Главный тренер сборной Бельгии по волейболу Эмануэле Занини в интервью Суспільне Спорт подвёл итоги матча с Украиной на чемпионате мира-2025:

Без сомнения, мы хорошо подготовились к игре как тактически, так и психологически. Были сосредоточены и начали игру очень хорошо. Но не стоит забывать, что у нас были очень «голодные» игроки, некоторые из них, такие как наш либеро, никогда не играли на международных турнирах. Это для него впервые, и ему было непросто. Думаю, мы сыграли очень хорошо и заслужили на победу 3:0 по сетам.

Что мы знаем об Украине? Буквально всё. В течение месяца готовились к ним: тактически, до деталей и других вещей. И игроки достаточно умно реализовали большинство тактических и технических вещей, которые мы готовили. Это было одним из ключевых моментов игры.

В первых двух сетах мы почти не ошибались во время атак и подач. Но в третьей партии мы начали понемногу терять концентрацию. Однако после одного из тайм-аутов игроки поняли этот момент и начали заново, потому что главной темой было «закрыть» эту игру. Они это отлично поняли.

Цели на турнир? Пройти групповой этап, а дальше будет зависеть от ряда факторов. Но границы нет. Цель — пройти дальше, но это только первый матч.