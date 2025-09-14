Олег Шумейко

Диагональный сборной Украины по волейболу Василий Тупчий в интервью Суспільне Спорт высказался о матче с Бельгией на старте чемпионата мира-2025.

О важности первой игры на ЧМ

Это была одна из самых важных игр на этом турнире. Даже нечего комментировать, потому что они нас уничтожили во всех элементах: прием, подача, блок, атака. Они нас повсюду обыграли. Здесь нечего комментировать.

О ходе матча против Бельгии

Нет (мы не заставили их ошибаться). Они выполняли свою подачу, вышли просто делали свою подачу, давили блоком, а мы ничего не могли с этим сделать. Начало розыгрышей ни о чем не говорит, говорит результат. А он отрицательный.

Я не видел, чем мы можем их обыграть. Абсолютно, ничем. Они нас обыграли в абсолютно всех элементах.

О самом результативном игроке матча Ферре Реггерсе

Реггерс? Я бы сказал, что нам не удалось никого остановить. Доигровщики, атакующие игроки – всё выходило у них, они всё забивали.

О готовности сборной Украины к чемпионату мира

Является ли этот матч показателем готовности? Наверное, является показателем нашей готовности, потому что это был один из основных матчей. Мы абсолютно вышли не готовы, почему – будем разбираться, но, как по мне, уже нечего разбирать. Далее Алжир и Италия, а Италия – одна из самых сильных команд. Шансы есть, но они совсем минимальные.

О сенсационных результатах на старте ЧМ-2025

Апсеты на этом ЧМ? Португальцы обыграли кубинцев, финны с аргентинцами 2:0 вели, чуть им не хватило. Турция обыграла Японию 3:0 без шансов. Наш матч против Италии? Это надежды, но не знаю. Будем выходить играть в волейбол, бороться, руки никто не опускает, но все понимают: это был важный матч для нас.

Следующий матч на чемпионате мира по волейболу Украина проведет против Алжира во вторник, 16 сентября, в 09:00 по киевскому времени.