Олег Гончар

Главный тренер сборной Польши по волейболу серб Николай Грбич в комментарии Przeglad Sportowy поделился мыслями об истории Сербии и вооруженных конфликтах на Балканах.

«Это сложная тема. Я знаю, что сербы никогда не начинали войн, чтобы захватить территорию, которая не была их». Никола Грбич

Тренер подчеркнул, что Сербия всегда защищала свои земли от Болгарии, Германии, Турции, Австро-Венгрии, но, по его мнению, сербов воспринимают как «худших» по сравнению с хорватами или мусульманами.

Комментируя бомбардировки Белграда в 1999 году, Грбич выразил сомнения в необходимости существования НАТО, считая, что альянс использовал атаки, чтобы доказать свою важность.

Также он добавил, что надеется на изменение негативного восприятия сербов в мире в будущем.

Напомним, Польша завоевала бронзу чемпионата мира по волейболу.