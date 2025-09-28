Олег Гончар

Сборная Польши по волейболу стала бронзовым призёром чемпионата мира 2025 года. В матче за третье место команда победила Чехию со счётом 3:1.

Команда Польши была фаворитом матча и с самого начала завладела преимуществом, выиграв первый сет. Однако во втором чехи оказали сопротивление и победили с преимуществом в два очка.

Польша, несмотря на серьёзное сопротивление, выиграла два решающих сета и праздновала победу.

Чемпионат мира-2025. Матч за 3-е место

Чехия – Польша – 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 21:25)

