Владимир Кириченко

Помощник президента россии, председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев заявил, что Международная федерация волейбола (FIVB) готова вернуть россию на международную арену. Однако это решение откладывается из-за давления со стороны МОК.

Приводит слова Патрушева ТАСС со ссылкой на телеканал Россия-1.

«Хочу отметить, что у нас очень хорошие отношения с Международной федерацией волейбола, наша федерация там представлена очень серьезно. Руководство международных организаций говорит: «Мы бы с удовольствием приняли россию как одного из игроков». Для них это интересно, потому что им тоже нужно, чтобы конкурентоспособность повышалась, пока что многое зависит от Международного олимпийского комитета. Таким образом, международные федерации находятся под их давлением и сами не в состоянии принимать решения, но они готовы».

Отметим, что российские сборные и клубы не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года.

