Олег Шумейко

Исполком Международной федерации волейбола 12 декабря разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в молодежных юношеских соревнованиях с собственной символикой. Представители стран-агрессоров смогут выступать на соревнованиях с 1 января 2026 года под национальным флагом, с собственным гимном и символикой.

Также в заявлении на официальном сайте FIVB говорится следующее:

FIVB остается глубоко обеспокоенной продолжающейся войной в Украине и осуждает все формы насилия. Мы надеемся на как можно более скорейшее достижение мирного урегулирования и продолжаем оказывать поддержку украинскому волейбольному сообществу через программу FIVB Volleyball Empowerment.

