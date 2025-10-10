Плотницкий после матча в Японии отказался от рукопожатий с россиянами
Перуджа с украинцем победили Сантори Санбьордс 3:1
29 минут назад
Фото: cev.eu
Доигровщик Перуджи Олег Плотницкий после товарищеского матча с Сантори Санбёрдс (победа итальянцев 3:1) отказался от рукопожатия с российскими игроками японского клуба натурализованным украинцем дмитрием мусэрским и натурализованным белорусом егором клюкой.
Болельщики в соцсетях выражали смешанную реакцию. Некоторые поддержали украинца, другие же считали этот поступок ненужным на волейбольной площадке. Отметим, что клюка был одним из немногих россиян, кто призывал 24 февраля 2022 года к прекращению войны. Правда, до завершения сезона-2024/25 в составе петербургского зенита.
Напомним, что Плотницкий помог Перуджи впервые в истории выиграть Лигу чемпионов.
