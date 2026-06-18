Главный тренер женской национальной сборной Украины по волейболу Якуб Глушак поделился эмоциями после волевой победы над командой Таиланда (3:2) в пятом туре Лиги наций.

Наставник отметил характер своих подопечных, которые смогли переломить ход неудачной третьей партии, а также подчеркнул важность этого успеха с точки зрения сохранения прописки в элитном дивизионе на следующий сезон. Слова приводит Суспільне Спорт.

Очень горжусь своей командой. Во время матча я делал много замен, и каждая из них сработала. Это замечательно, что я могу доверять каждой волейболистке, и что они способны выйти и добавить качества игре. И что мы можем побеждать.

Третий сет? Мы уступали шесть очков. Обычные люди сказали бы, что это конец, но мы продолжали бороться. Мы проделали отличную работу, я очень доволен.

Этот матч был чрезвычайно важен для нас. Эта победа поможет нам думать о следующем сезоне и сохранении места в Лиге наций. Сегодня мы радуемся, но времени на отдых мало. Завтра игра [с Польшей] начнется очень рано, поэтому нам нужно готовиться.