Сборная Украины по волейболу уступила Польше, ведя 2:0.
Следующим соперником сине-желтых станет сборная Бразилии
1 день назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.com
Мужская сборная Украины по волейболу потерпела поражение от национальной команды Польши в четвертом матче Лиги наций-2026.
Команда Рауля Лосано выиграла два первых сета. В третьей партии поляки перехватили инициативу в конце игрового отрезка, после чего сравняли счет по сетам в четвертом. На тай-брейке сборная Польши с самого начала вышла вперед и выиграла матч.
Волейбол. Лига наций-2026. Мужчины. 4-й тур
Украина – Польша – 2:3 (25:19, 25:18, 22:25, 21:25, 11:15)
По итогам первой игровой недели Лиги наций сборная Украины набрала 7 очков.
Следующий матч украинцы проведут 24 июня против Бразилии.
Сборная Украины по волейболу разгромила Кубу в Лиге наций.