Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) выразил готовность заменить абсолютного чемпиона Александра Усика (25-0, 16 КО) в поединке против обладателя временного титула WBC Агита Кабаеля (27-0, 19 КО). Слова приводит Fightnews.

Я хочу стать трехкратным чемпионом мира. Есть несколько сценариев для этого, и, кстати, я нахожусь в отличном положении. Я нахожусь на первом месте рейтинга WBC. Если кролик [Александр Усик] откажется от боя с Кабайелем, то тогда с Агитом сражусь я.

Если бой с Джошуа не состоится по каким-либо причинам, то тогда я попытаюсь стать трехкратным чемпионом мира в поединке с Кабайелем. И я проведу этот бой на "Уэмбли". Он большой, мощный мужик, которого я знаю еще с юных лет.