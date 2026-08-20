Сергей Разумовский

Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак оптимистично оценивает готовность команды к чемпионату Европы-2026. По его словам, украинки подходят к началу турнира без проблем со здоровьем. Его слова передает «Суспільне Спорт».

Я считаю, что команда подготовлена к турниру. На данный момент, к счастью, у нас нет никаких проблем со здоровьем девушек. Все они готовы тренироваться и играть. Турнир очень продолжительный, поэтому нам нужно держать их всех свежими и готовыми к игре. Что касается тактической части, думаю, мы также готовы к первому сопернику — сборной Болгарии. Мы уже провели разборы с командой, объяснили им все наши тактические наработки и что мы хотим достичь в этом матче. Так что, думаю, девушки действительно мотивированы и подготовлены к этой игре. Якуб Глушак

Чемпионат Европы станет главным женским волейбольным турниром сезона. Сборная Украины в пятый раз подряд выступит в финальной части континентального первенства и постарается в третий раз подряд пробиться в плей-офф.

Первый матч сборная Украины проведет против Болгарии в пятницу, 21 августа. Начало встречи запланировано на 18:00.